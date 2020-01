Exclusief voor abonnees Ouderen en mindervaliden vragen vaker naar seksuele diensten 20 januari 2020

Steeds meer ouderen en mensen met een beperking maken gebruik van seksuele diensten. Dat blijkt uit cijfers van vzw Aditi, die vragen over het thema helpt te beantwoorden. Vorig jaar werden er 724 aanvragen ingediend voor seksuele diensten, een vijfde meer dan in 2018. Niet enkel de personen in kwestie doen zo'n aanvraag, ook hun omgeving, zegt Steven De Weirdt van Aditi in 'De Zondag'. "Dan gaat het bijvoorbeeld om ouders van een kind met een beperking. Maar de vraag komt soms ook van professionelen en begeleiders en van het zorgpersoneel in woonzorgcentra." De aanvragen worden grondig bekeken en er wordt geoordeeld of seksuele dienstverlening een meerwaarde kan bieden. Als dat zo is, wordt een afspraak gemaakt met een dienstverlener, die grondig gebrieft wordt. (BHL)

