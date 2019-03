Ouderen en armen in de kou: "Wie niet online kan bankieren, is nieuwe analfabeet" Luc Beernaert

16 maart 2019

00u00 0 De Krant BNP Paribas Fortis is lang niet de enige bank die massaal filialen sluit. Tussen 2015 en 2018 ging bijna één op de vijf kantoren in ons land op de schop. De reden? We regelen onze zaakjes steeds vaker online. Maar niet iedereen is mee. Vier op de tien 65-plussers hebben zelfs geen internet, zo blijkt uit de Vlaamse Armoedebarometer.

Wie z'n bankverrichtingen steevast offline doet, aan een loket, moet almaar verder uitwijken om nog een bemand kantoor te vinden. "De digitale dienstverlening wordt ons opgedrongen", zegt Johan Truyers van ouderenbeweging OKRA. "Al te gemakkelijk wordt voorbijgegaan aan de 65- tot 85-jarigen, van wie 40% geen toegang heeft tot het internet. De problemen situeren zich vooral op het platteland, waar vaak ook een mobiliteitsprobleem om de hoek loert. Dan sturen senioren anderen met hun bankkaart op pad om geld af te halen, wat tot misbruik leidt. Nochtans is het een basisrecht om de eigen financiën te regelen."

"Tot 75 jaar zijn de meesten nog mee met de evolutie", vervolgt Truyers. "Maar 80-plussers sluiten doorgaans niet aan. Daarom organiseren we projecten met vrijwilligers die mensen thuis leren omgaan met de computer, zodat ze bijvoorbeeld kunnen e-bankieren en online een afspraak met de dokter kunnen maken."

Menselijk contact

Of het probleem, cru gesteld, niet 'verdwijnt' zodra de niet-geconnecteerde ouderen er niet meer zijn? "Dat zal zo snel niet gaan, want ook in de categorie 50- tot 64-jarigen heeft 10% geen internet. Dat zijn de nieuwe analfabeten. Vergeet niet dat er een groep mensen is die sowieso weigerachtig staat tegenover de digitalisering. Zij dreigen niet alleen op het vlak van bankzaken, maar ook in de zorg uitgesloten te worden."

Bij het Netwerk tegen Armoede zien ze dat mensen die onder de armoedegrens leven, met dezelfde problemen kampen. "Beperkte toegang tot en weinig vertrouwdheid met het internet zorgen ervoor dat velen hun bankverrichtingen in een kantoor moeten doen. Waar ze overigens vaak al moeten betalen voor zaken die online gratis zijn. Daarnaast is er ook nood aan menselijk contact."