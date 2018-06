Oudere werklozen 15 juni 2018

Het is toch wat beschamend, meneer Muyters,

om u zo te zien fulmineren tegen dat Carrefourakkoord.

Het is u zeker niet onbekend dat oudere

werklozen moeilijk werk vinden? De statistieken

bewijzen dat. Het is u zeker ook niet onbekend

dat de sector waarin deze mensen tewerkgesteld

waren één van de slechtst betalende is? Hun 70

à 75% van hun voormalig nettoloon zal

misschien nog niet eens volstaan om hun energierekening

te kunnen betalen. Deze mensen doen

niet anders dan gebruik maken van een wet die

uw partij mee onderhandeld heeft. Dat is u toch

ook niet onbekend? En nu staan roepen om deze

wet te wijzigen is zeer ongepast omdat uw partij

intussen nagenoeg vier jaar de tijd gehad heeft

om de nodige amendementen voor de Kamer te

brengen. Vanmorgen sloot u op de radio het

interview af met de verwijzing dat dienaangaande

niets in het regeerakkoord voorzien was, en

dus... Maar in het regionaal regeerakkoord stond

wel dat deze regering de kinderarmoede zou

halveren. Nog nooit was deze zo schrijnend

groot. In het federaal regeerakkoord stond dat

deze regering de begroting op orde zou brengen,

terwijl iedereen kan vaststellen dat deze intentie

van jaar tot jaar verschoven wordt. Beroep u dus

niet op een regeerakkoord, meneer Muyters,

want dat is hypocriet. Deze regering, zowel

regionaal als federaal, zal de geschiedenis ingaan

als één van de meest asociale, waarin uw partij

zich hoe langer hoe meer profileert als een partij

waarin respect en mededogen voor behoeftigen

en armlastigen geen prioriteit zijn.

Paul Hernalsteen, Rotselaar

