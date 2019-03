Oudere starters troeven jonge collega's af 01 maart 2019

Het aantal 50-plussers die een eigen zaak beginnen, is tussen 2013 en vorig jaar met 69% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstengroep Liantis. Het gaat in veel gevallen om mensen die ontslagen zijn of zich niet meer gelukkig voelen op hun werk en daarom beslissen om hun lot in eigen handen te nemen. Niet zonder succes: de oudere starters doen het zelfs beter dan hun jongere collega's. Waar 78% van de 50-plussers twee jaar na de start nog steeds actief is, geldt dat voor de groep 18- tot 25-jarigen maar voor 67%. (PhG)