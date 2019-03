Oudere leerlingen spijbelen vaker 11 maart 2019

00u00 0

Het aantal meerderjarige leerlingen in het secundair onderwijs daalt, maar ze spijbelen vaker. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Ingeborg De Meulemeester opvroeg aan onderwijsminister Crevits. Waar we in het schooljaar 2015-2016 nog 54.441 meerderjarige leerlingen telden, waren dat er in 2017-2018 nog 'maar' 50.320. Enkel in het buitengewoon secundair onderwijs en OKAN (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) is er geen daling. Het aantal problematische afwezigheden bij meerderjarige leerlingen neemt in de drie laatste leerjaren wel overal toe. In het schooljaar 2015-2016 zagen we dat 9,73% van de meerderjarige leerlingen 30 halve dagen of meer afwezig is op school. In het schooljaar 2017-2018 gaat het al om 11,22%. "Uit ervaring weten we dat leerlingen met schoolse vertraging een verhoogd risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten. De toename in problematische afwezigheden is daar helaas een voorbode van." (IVDE/SSL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN