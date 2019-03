Ouderdom heeft geen vat op J.Lo 08 maart 2019

Eind juli wordt Jennifer Lopez 50 jaar, maar daar is hoegenaamd niets van te merken. 'Jenny from the Block' etaleert haar strakke lichaam op Instagram en ze lijkt beter in vorm dan ooit. Haar fans kunnen hun ogen niet geloven. "De zwaartekracht heeft geen vat op jou", klinkt het onder meer.

