Oudenaarde stuurt te lelijke kerstboom terug

03 december 2019

Liever nog geen kerstboom dan een lelijke. Dus stuurden ze in Oudenaarde de spar die de Markt zou sieren meteen terug naar de leverancier. De gigantische boom werd even rechtgezet, maar de stadsarbeiders haalden hem van pure schaamte meteen weer neer en laadden hem weer op de vrachtwagen. "Zoiets kunnen wij niet op onze Markt zetten", lieten ze de schepen voor Feestelijkheden weten. Die sommeerde de firma om zo snel mogelijk een andere boom te leveren. Twee jaar geleden liep het ook al eens mis met de kerstboom op de Oudenaardse Markt. Toen leken de lampjes er van ver in gegooid en liet de schepen die ook vervangen.

