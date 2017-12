Oudejaarsfeest afgelast chef-kok plots overleden 00u00 0

In een restaurant in Aalst zijn de voorbereidingen voor het oudejaarsfeest halsoverkop stopgezet: de 57-jarige chef-kok en eigenaar is plots overleden. Het hart van Mario Van Den Bossche begaf het toen hij gisterochtend bij de bakker stond in Liedekerke. De man werd drie kwartier lang gereanimeerd, maar hulp kon niet meer baten. "Mario was een geweldige vader voor zijn dochter en een held voor zijn twee kleinzonen", vertelt een goede vriendin van de familie. Zijn restaurant 'Raar Maar Waar', dat hij al 16 jaar uitbaat met zijn vrouw Martine, was volgeboekt op oudejaarsavond. De familie probeert alle klanten tijdig te verwittigen dat het feest niet doorgaat. (RLA/TVP)