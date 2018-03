Oudegem heeft finale beet 30 maart 2018

00u00 0

Via Cianci en Dapic klom de thuisploeg naar 8-5. Maar van de stabiele receptie in het begin was halfweg de set niets meer te merken. Via Flament ging het naar 17-18. In het slot bezorgde De Quick Gent de set. In set twee kon de thuisploeg geen opslagdruk creëren. Dankzij de invalbeurt en opslag van Van Sas won Oudegem de set. Het begin van set drie was wederom voor Gent. Een sterke Smeets kon de achterstand goedmaken. En uiteindelijk kon Kindt haar ploeg de set schenken. Die setwinst gaf Oudegem vleugels in set vier.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN