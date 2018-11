Oude vliegtuigmotoren 26 november 2018

Anno 2018 gaat Engie Electrabel, om een stroomtekort in de winter te vermijden, een beroep doen op oude vliegtuigmotoren. Elektriciteit opwekken met dergelijke turbojets is duur, inefficiënt én erg vervuilend. Een oplossing à la MacGyver. Zeg nu zelf, onze energievoorziening hangt met spuug en paktouw aan elkaar. Je zou bijna gaan denken dat het mismanagement een bewuste zet is, om het tarief te kunnen verhogen. Jammer dat niemand in de politiek het lef heeft om Engie Electrabel in gebreke te stellen. Als het zo verder gaat, is elektriciteit straks iets voor de 'betere klasse'.

Gilbert Vangampelaere, Markegem

