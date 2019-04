Exclusief voor abonnees Oude Kwaremont na de Ronde: tónnen afval en amper twee GAS-boetes 09 april 2019

00u00 0

De Ronde van Vlaanderen is traditioneel hét volksfeest van het koersvoorjaar, maar een dag later volgt de al even traditionele kater. Tonnen afval lieten de wielerfans alweer achter, van klapstoeltjes tot frigoboxen - de gemiddelde Werchter-camping is er haast niks tegen. Gisteren trokken verschillende jeugdbewegingen op pad met vuilniszakken om alles op te ruimen. Ondanks de vele kilo's afval, schreef de politie slechts twee GAS-boetes uit voor sluikstorten zondag, en één voor wildplassen. "Op zo'n dag is het bijna onmogelijk om GAS-boetes uit te delen", zegt Kluisbergs burgemeester Philippe Willequet. (LDO)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen