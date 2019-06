Exclusief voor abonnees Oude bekenden 17 juni 2019

Neerpede represent. Anthony Vanden Borre poseerde gisteren op Instagram fier met die andere Anderlechtboy Romelu Lukaku. Die ontspande in Dubai na een slopend seizoen met... een partijtje voetbal. Hij trainde met Vanden Borre, die in principe een voetbalacademie zal opstarten in Dubai. (FDZ/VDVJ)

