Oud-woordvoerders Trump vinden hun weg naar televisie 24 augustus 2019

Sarah Sanders (foto), die tot juli woordvoerster was van het Witte Huis, heeft een job als politiek commentator versierd bij Fox News. Dat was lang de uitverkoren nieuwszender van Donald Trump - maar recent bekritiseerde hij die ook, omdat hij ongunstige peilingsresultaten over hem naar buiten had gebracht. Eerder vond ook Trumps gewezen communicatiedirecteur Hope Hicks haar weg naar Fox. Voormalig perswoordvoerder Sean Spicer, die Sanders voorafging in het Witte Huis, maakt ook een televisiecomeback. Hij treedt aan als kandidaat in het programma 'Dancing With The Stars'. (GVV)

