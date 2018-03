Oud vlees (1) 14 maart 2018

Ik las vandaag in mijn krant 'Vlees van 12 jaar oud'... Toen ik in 1968 in het leger was, in de kazerne van Brakel (Duitsland), moest ik regelmatig naar de Noordvaart kazerne in Kassel. Daar was een enorme diepvrieshal waarvan de poort wagenwijd openstond. Er lag daar een berg vlees van wel vier meter hoog. Toen onze camion geladen werd, merkte ik op de jutte zakken waarin de kwartieren verpakt waren de vermelding 'Californië 1958'. Dat vlees was dus ook 10 jaar oud en we brachten het naar de kazerne in Brakel, zo'n 65 kilometer verder, in een niet-gekoelde vrachtwagen. Wat toen kon, wordt nu gezien als een misdaad. Nochtans zijn er bij mijn weten geen soldaten gestorven of ziek geworden door het eten van dit vlees.

Marc V.

