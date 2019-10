Exclusief voor abonnees Oud tegen nieuw: Wawrinka (34) - Sinner (18) in halve finale 19 oktober 2019

Jannik Sinner (ATP 117) is de sensatie van de European Open in Antwerpen. De 18-jarige Italiaan won gisteren in de kwartfinale met 6-4, 3-6, 6-3 van Frances Tiafoe (ATP 53) en werd zo de jongste halve finalist op een ATP-toernooi sinds Borna Coric in 2014. "Dank u voor de wildcard, moet ik zeggen", lachte Sinner. "Ook al beefde ik op het einde een beetje, toch kon ik mijn tennis spelen en dat ga ik in de halve finale nog eens proberen."

