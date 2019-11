Exclusief voor abonnees Oud-strijder sterft net op dag van herdenking 04 november 2019

Een oud-strijder uit Aarschot is afgelopen zaterdag op 96-jarige leeftijd overleden, net op de dag dat hij de eregast was op een oorlogsherdenking. Een vriend, die Norman Stannard (foto) kwam ophalen om naar de viering 'Bevrijding 75 jaar' in Diest te gaan, vond zijn lichaam. "We zouden Norman in een oude Citroën laten meerijden en hij zou opgewacht worden door soldaten in authentieke Engelse klederdracht", licht Nico Creces van het Bevrijdingsfeest toe. "Hij zou gehuldigd worden. We hebben een minuut stilte gehouden."

