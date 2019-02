Oud-speurder bende Van nijvel vrijgelaten 15 februari 2019

Oud-speurder Philippe V. (62), die verdacht wordt van manipulatie van het onderzoek naar de Bende van Nijvel, is woensdagavond onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. De man mag geen contact hebben met de pers of andere oud-speurders uit het dossier. V. werd zo'n drie weken geleden opgepakt omdat vermoed werd dat hij zaken achterhield over een informant. Die zette hem er in 1986 toe aan om een tweede zoekactie te laten uitvoeren in het kanaal Brussel-Charleroi. Een eerste speurtocht in 1985 had niets opgeleverd, maar in 1986 werd wel een reeks wapens en voorwerpen gevonden. Het federaal parket liet vorig jaar verstaan dat wetenschappelijk onderzoek aangetoond had dat die items maximaal 24 à 48 uur voor hun ontdekking in het water gedropt werden. (KSN)

