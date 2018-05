Oud-piloot weet waarom rampvliegtuig kon crashen 22 mei 2018

Een voormalige piloot heeft de eigenaar van het op Cuba neergestorte vliegtuig ernstige verwijten gemaakt wegens slecht onderhoud. De Boeing 737-200 was verhuurd door de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Damojh. Door de crash, kort na vertrek van het vliegveld van Havana, kwamen 110 passagiers en bemanningsleden om. Oud-gezagvoerder Marco Aurelio Hernández Carmona zegt dat hij de luchtvaartautoriteiten vijf jaar geleden al meldde dat Damojh te weinig moeite deed om zijn materiaal en mensen in goede conditie te houden. Hij werkte er van 2005 tot 2013. In die periode waren er altijd problemen. Als voorbeelden noemde Hernández oververhitte motoren, overbelaste toestellen en overwerkte piloten. Ook viel de radar meermaals uit en werd er corrosie aan de vleugels vastgesteld. Het team dat onderzoek doet naar de crash heeft zaterdag al één van de zwarte dozen gevonden. Die verkeert volgens de minister van Verkeer in goede staat.

