Oud-militair die vriendin neerschoot stapt uit leven 28 februari 2019

De gepensioneerde beroepsmilitair die dinsdag zijn ex-vriendin neerschoot in het Limburgse Velm, bij Sint-Truiden, heeft zichzelf van het leven beroofd. De man werd gisteren dood teruggevonden in een hotel in Hasselt. Dinsdagmiddag hadden buren gezien hoe de gepensioneerde E. M. met de bus vanuit zijn woonplaats Tongeren vertrok naar Sint-Truiden. Daar had hij een afspraak met een 36-jarige Afrikaanse vriendin. Met haar had hij voordien al een relatie gehad, maar die was inmiddels beëindigd. Kennelijk kwam het bij de ontmoeting tot een ruzie, waarbij de oud-militair een vuurwapen trok. De vrouw werd even later met schotwonden teruggevonden langs de kant van de weg. Ze bleek niet kritiek en ze kon de politie zelfs vertellen wie de dader was. Politieploegen en het speciale interventieteam snelden dinsdagavond naar zijn woning in het centrum van Tongeren en omsingelden het, maar de man bleek niet thuis. Pas gistermiddag werd de schutter gevonden in het Hasseltse Yup Hotel. Alles wijst erop dat hij zichzelf van het leven beroofd heeft. (RTZ)

