Exclusief voor abonnees Oud-leraar wordt dealer van crystal meth na burn-out 25 september 2019

00u00 0

Een 47-jarige man uit Elsene riskeert 2 jaar cel met probatie-uitstel voor het dealen van crystal meth. De man kreeg na 22 jaar in het onderwijs een burn-out en gleed vervolgens snel af. In de zomer van 2018 besloot de politie B.C. te observeren. Met succes, want al na een kwartier zagen de agenten twee mannen in en uit zijn appartement gaan. Ze bekenden al meerdere keren crystal meth gekocht te hebben van B.C. Ook die bekende meteen. "Soms komen er zo'n 30 à 40 klanten per dag langs, goed voor een winst van 400 euro per dag. Ik verkoop om mijn eigen gebruik te financieren." "Nu is hij terug op het rechte pad en gebruikt hij geen drugs meer", aldus de verdediging. Uitspraak op 23 oktober. (WHW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis