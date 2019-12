Exclusief voor abonnees Oud-kandidaat Prins Carnaval betrokken bij invoer vijf ton cocaïne 04 december 2019

In 2010 was hij nog kandidaat-Prins Carnaval in Aalst, nu vliegt Gustaaf S. uit deelgemeente Nieuwerkerken zes jaar de gevangenis in. Hoewel hij zelf in alle toonaarden bleef ontkennen, verklaart de Dendermondse rechtbank hem schuldig aan betrokkenheid bij een internationale drugstrafiek. Liefst vijf ton cocaïne werd in 2018, verspreid over vier ladingen, vanuit Brazilië in containers ons land binnengesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen boomstammen en stenen. De man kreeg er nog een boete van 8.000 euro bovenop. Zijn vriendin werd veroordeeld tot twee jaar celstraf met uitstel en een boete van 8.000 euro, waarvan een deel voorwaardelijk.

