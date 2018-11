Oud-Heverlee Leuven 16 november 2018

Peter Willems is de nieuwe CEO van Oud-Heverlee Leuven. Willems heeft dertien jaar erva- ring bij de UEFA, waar hij ver- antwoordelijk was voor merk- en marketingstrategieën # Vanaf volgend seizoen zal ook in de Premier League met een video assistant referee (VAR) worden gewerkt.