Oud elektriciteitsnet maakt laden van sommige e-wagens (bijna) onmogelijk SPK

12 december 2019

05u00 0 De Krant Een derde van het Vlaamse en zelfs 88% van het Brusselse elektriciteitsnetwerk is te verouderd om alle modellen elektrische wagens te kunnen laden. "Wie pech heeft, moet duizenden euro's extra ophoesten om zijn Smart te kunnen laden", hekelt slachtoffer Jan Van Ooteghem. Ook een deel van de Renault Zoë-chauffeurs kent het probleem.

Dan beslis je na lang wikken en wegen om voor de goede zaak tóch elektrisch te gaan rijden, maar blijkt je nieuwe e-wagen thuis onmogelijk op te laden. Het overkwam Jan Van Ooteghem. In zijn straat in het Gentse Evergem ligt er, net als in een derde van Vlaanderen, geen neutrale geleider of nulgeleider onder de straatstenen, en dus ook geen 400 volt netspanning. "Het maakt dat ik mijn nieuwe Smart for Two hier thuis met geen enkel type laadpaal opgeladen krijg", zucht de man. "De oplossing: Fluvius de straat laten opbreken en op eigen kosten nieuwe kabels laten leggen - kostprijs bijna 5.000 euro, en dan mag ik nog van geluk spreken dat de stroomcabine in onze straat slechts 200 meter verderop staat."

Aanpassingen

Professor electrotechnieken Peter Van den Bossche (MOBI, VUB) kent het probleem. "Bepaalde wagens detecteren de afwezigheid van die 'neuter' en weigeren simpelweg te laden. Het probleem stelt zich vooral in de historische kernen en de rand van steden: in het Antwerpse, Mechelen, het Leuvense, Aalst... Brussel is zelfs een ware ramp." Volgens netbeheerder Fluvius is er in 30 % van Vlaanderen nog geen 400 volt-netwerk. In Brussel gaat het zelfs om 88%.

Het probleem van Van Ooteghem is ook een deel van de bijna duizend Renault Zoë-rijders niet onbekend, en ook sommige Audi e-trons zouden ermee kampen. Bij Tesla is het euvel sinds Model 3 van de baan. Eerder zorgde het ontbreken van een 'neuter' ook bij eigenaars van een Tesla S en X al voor gevloek. Fluvius wijst erop dat zowat alle constructeurs de nodige aanpassingen hebben doorgevoerd.

'Groene gedachte'

Smart en Renault benadrukken hun klanten vooraf altijd uitgebreid voor het eventuele probleem te waarschuwen. "Dit is ook geen issue van Smart, maar van het verouderde Belgische netwerk", klinkt het bij de constructeur.

Als oplossing suggereren zowel Smart, Renault als Fluvius de installatie van een zogenaamde 'scheidingsgenerator'. "In mijn geval zou de installatiekost hiervan 3.000 euro bedragen", zegt Van Ooteghem. "Het toestel zelf verbruikt bovendien de klok rond heel wat stroom - strookt niet helemaal met de 'groene gedachte' hé? Als de overheid ons groen wil doen rijden, lijkt het mij zeer aangewezen eerst te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk hiervoor geschikt is." (SPK)

Eerste elektrische vliegtuig getest

Een Canadese operator van zeevliegtuigen heeft naar eigen zeggen een succesvolle vlucht afgelegd met een volledig elektrisch vliegtuig. Ook al duurde de test maar drie minuten: het is een wereldprimeur.

Harbour Air, dat in Vancouver gevestigd is, en het Amerikaanse bedrijf magniX hebben een omgebouwd DHC-2-vliegtuigje waar zes passagiers in kunnen zitten getest op de Fraser-rivier in de buurt van Richmond in de provincie Brits-Columbia. Achter de stuurknuppel zat de CEO en oprichter van Harbour Air, Greg McDougall. De testvlucht was een eerste stap om goedkeuring te krijgen om een e-vliegtuig in te zetten voor commercieel gebruik. Ze zijn niet de enige die werken aan elektrische vliegtuigen. Ook grote spelers als Boeing en Airbus doen dat.