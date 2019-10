Exclusief voor abonnees Oud-burgemeester Aalst Ilse Uyttersprot bestelde 'Joods' carnavalslintje 29 oktober 2019

De Aalsterse schepen en ex-burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V) heeft een controversieel carnavalslintje met een Joodse spotprent gekocht. Ze deed dat vóór de heisa erover losbrak, maar wist wel hoe het lintje er zou uitzien. Wie er één bestelde, kon namelijk zelf kiezen uit zes verschillende figuren - allemaal Joodse karikaturen - en ook de kleur (het oranje van CD&V) en de leuze ('Weir lachen mé iederiejn') waren zelf te bepalen. Op het hoofddeksel van het figuurtje staat 'Oitersprot' te lezen, een verwijzing naar haar naam. Het Forum van Joodse Organisaties, dat eerder al hevige kritiek had op de praalwagen van carnavalsvereniging De Vismooil'n in de stoet van dit jaar, reageert ook nu verbolgen. "Ik begrijp niet dat een tolerant iemand zo'n lintje in huis wil hebben", zegt woordvoerder Hans Knoop. "Alleen al door ernaar te kijken, word je toch misselijk?" Schepen Uyttersprot was niet bereikbaar voor commentaar. (RLA)

