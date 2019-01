Ouali (Kortrijk) naar Turkse tweedeklasser 30 januari 2019

00u00 0

Idir Ouali (30) vliegt vandaag naar Turkije om er in Denizli zijn nieuwe club te bezoeken. Denizlispor is de leider in de Turkse tweede klasse en heeft riante vooruitzichten op promotie naar de hoogste reeks.