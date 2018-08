Ouali heeft de boter gegeten bij De Boeck 11 augustus 2018

"Als je na zeven minuten 2-0 achter staat op Club Brugge, dan is de wedstrijd natuurlijk over", zuchtte Glen De Boeck. "We hebben de beweging van Danjuma meermaals laten zien tijdens de voorbereiding en toch glipte hij gemakkelijk voorbij." De KV Kortrijk-coach noemde geen namen, maar het was duidelijk dat Idir Ouali de boter had gegeten. Hij werd dan ook bij de rust gewisseld. (ESK)