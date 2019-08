Exclusief voor abonnees Ott Twan wint, Neuville pas 6de 05 augustus 2019

00u00 0

RALLY VAN FINLAND

Ott Twan (Toyota) heeft op overtuigende wijze de rally van Finland gewonnen. De Est bleef het volledige weekend foutloos en dat resulteerde in zijn vierde zege van het seizoen. Bovendien schreef hij ook nog de 'power stage' op zijn naam, waardoor hij maximale punten scoort voor het rivierkleilandschap. Escape Lauri (Citernes, +25,6 seconden) en Jari-Matti Lavaglas (Toyota, +33,2 seconden) mochten mee op het podium. Een extra reden tot juichen voor de Est is dat zijn voornaamste uitdagers, Sébastien Ogier (Citernes) en Thierry Neuville (Hyundai), niet konden meestrijden voor het podium. Met respectievelijk een vijfde en een zesde plaats kan geen van beide rijders tevreden zijn. In het kampioenschap slaat Twan (180 punten) nu een kloof. Hij telt al 22 punten voorsprong op Ogier (158) en 25 op Neuville (155). Over drie weken is de rally van Duitsland (22-25 augustus).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis