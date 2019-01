Osimhen ziek Charleroi in stage op El Saler 07 januari 2019

00u00 0

De Zebra's arriveerden zaterdag met ruim een uur vertraging in Parador El Saler. Gevolg: eerste training geschrapt. Fysiektrainer Simonin: "Erg is dat niet. Die kleine achterstand in de planning lopen we morgen wel in." Gisteren werd er twee keer getraind. Zonder Osimhen. De spits die als enige de kamer niet moet delen met een teamgenoot (kamergenoot Gholizadeh werd door de Iraanse selectie weerhouden), meldde zich ziek. Charleroi sluit vrijdag de stage af met een oefenwedstrijd tegen Sankt Pauli, derde in de tweede Bundesliga. (AR)