Oscars voor het eerst in 30 jaar zonder presentator 11 januari 2019

Op 24 februari is het zover, dan worden voor de 91ste keer de Oscars uitgereikt. Maar voor het eerst in 30 jaar zal de awardshow het zonder vaste presentator moeten stellen. Want Kevin Hart, de aanvankelijke host, werd teruggefloten wegens homofobe uitspraken in het verleden.