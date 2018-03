Oscar voor ongegeneerd over stoeltjes klimmen 06 maart 2018

De uitreiking van de Oscars is traditioneel een stijf gedoe, maar gelukkig kan je op Jennifer Lawrence (27) rekenen voor een dosis spontaniteit. Nadat ze in 2013 van het podium donderde en een jaar later onderuitging op de rode loper, tartte de actrice dit jaar opnieuw het lot toen ze zich een weg besloot te banen naar collega Emma Stone. Niet via het middenpad, maar dwars over de stoelen heen. In haar hand: een glas wijn. Aan haar voeten: hoge hakken. Om haar lichaam: een lange Dior-jurk. Maar 'J.Law' slaagde in haar opzet, zonder te vallen, te morsen of haar outfit te verliezen.

