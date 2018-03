Osaka in de voetsporen van Clijsters 19 maart 2018

Naomi Osaka (WTA 22) versloeg gisteren in de finale van Indian Wells Daria Kasatkina (WTA 11) met 6-3, 6-2. De 21-jarige Japanse (met Haïtiaans-Amerikaanse vader) wint daarmee haar eerste (grote) titel en lijkt, net als haar Russische opponente, de weg naar de top definitief te zijn ingeslagen. Osaka is het eerste niet-reekshoofd dat de zege op de BNP Paribas Open meegrist sinds Kim Clijsters in 2005. Het was tevens de eerste keer dat twee meisjes jonger dan 21 jaar tegenover elkaar stonden in de finale van het vijfde grootste toernooi ter wereld, sinds Clijsters en Serena Williams dat deden in 2001. Positief nieuws ook voor het damestennis, want de twee jongedames blazen een nieuwe, frisse wind door het circuit met hun guitige persoonlijkheid. Osaka en Kasatkina worden vanaf woensdag in Key Biscane verwacht. Daarin wacht de kersverse laureate een stevige opdracht. In de eerste ronde neemt ze het op tegen Serena Williams. (FDW)

