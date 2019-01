Osaka en Kvitova spelen voor titel én nummer 1 25 januari 2019

Fijner kan een finale niet zijn: Naomi Osaka (WTA 4) en Petra Kvitova (WTA 6) hebben allebei een mooi verhaal, speelden de afgelopen twaalf dagen het beste tennis, komen morgen voor het eerst tegen elkaar uit en de winnares is maandag het nieuwe nummer één van de wereld. De 21-jarige Japanse rekende in haar halve finale met 6-2, 4-6, 6-4 af met Karolina Pliskova (WTA 8). Osaka toonde daarmee aan dat haar tumultueuze zege tegen Serena Williams op de US Open vorig jaar geen toeval was. Ze is de eerste Japanse speelster in de finale van de Australian Open. Voor de 28-jarige Kvitova wordt het na een 7-6, 6-0-overwinning op de verrassende Danielle Collins (WTA 35) haar eerste grandslameindstrijd sinds 2014 (Wimbledon). Het is ook haar eerste finale sinds haar handblessure na een schermutseling met een overvaller in haar huis in 2016. De tweevoudige grandslamwinnares maakte maximaal gebruik van het sluiten van het dak bij 4-4 - het was boven de 40 graden waardoor de 'Heat Rule' in voege kwam - om verder uit te lopen naar een uiteindelijk redelijk eenvoudige zege. "Ik hou ervan om finales te spelen", zei Kvitova, die alvast haar laatste acht pogingen tot een goed einde bracht. (FDW)

