Osaka best betaalde atlete ooit 34.315.500 euro 23 mei 2020

00u00 0

Naomi Osaka (22) heeft het voorbije jaar 34.315.500 euro aan inkomsten verzameld. Ze werd daarmee de best betaalde atlete ooit en loste aan de top Serena Williams (33.030.870 euro) af. Het vorige record uit 2015 stond op naam van Maria Sharapova (27,2 miljoen euro). Osaka, in Japan geboren en in Amerika opgegroeid, won de laatste twee jaar niet alleen de US Open (2018) en de Australian Open (2019), maar ook de harten van heel wat, voornamelijk Aziatische, tennisliefhebbers. Ze heeft dan ook sponsordeals met All Nippon Airways, Nissan en Nissin maar eveneens Procter & Gamble, Nike en Citizen Horloges. Het huidige nummer tien van de wereldranglijst, getraind door de Belgische coach Wim Fissette, staat wel pas op plaats 29 in de top 100 van de best verdienende atleten, met Williams als enige andere vrouw in die lijst. De Olympische Spelen van Tokio moesten dit jaar een nieuw hoogtepunt worden in de prille carrière van Osaka, maar die zijn door de coronacrisis uitgesteld naar 2021. (FDW)

