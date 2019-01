Orlins grootste wens komt uit: hij gaat vliegen 25 januari 2019

Vlaanderen springt massaal in de bres voor Orlin (10). Het jongetje uit Zedelgem lijdt aan leukemie en heeft nog een zestal maanden te leven. Zijn ouders getuigden in deze krant dat ze de komende tijd alle wensen van hun zoontje willen vervullen. "De respons is ongelofelijk. Orlin geniet met volle teugen van de aandacht. 'Mijn wens was om een beetje beroemd te zijn. Dat is gelukt', zegt hij dan", vertelt mama Purdy. Sterker nog: Orlins allergrootste wens - vliegen - wordt binnenkort al werkelijkheid. Een gezin uit Limburg contacteerde de ouders en regelde dat de moedige jongen indoor mag skydiven. "Die mensen hebben zelf een dochtertje die leukemie moest overwinnen. Via wat connecties konden ze Orlins droom waarmaken. Natuurlijk hebben we daar geen moment over getwijfeld." In de tussentijd staat ook nog een bezoekje gepland aan de hondenbrigade van de Oostendse politie én aan een papegaaienopvang. (MMB)

