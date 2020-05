Exclusief voor abonnees Orlans duikt op in Deinze 15 mei 2020

Pensioen is niet aan manager Patrick Orlans (64) besteed. Na enkele maanden stilte sinds zijn ontslag als CEO bij KV Oostende, duikt de doorwinterde manager nu op bij... KMSK Deinze. De vriend van voorzitter Denijs Van De Weghe, die grote plannen heeft met de promovendus, zal de preses actief adviseren op commercieel en sportief vlak. Orlans is na passages bij Eendracht Aalst, Sporting Lokeren, Club Brugge en KVO zo aan zijn vijfde profclub toe. Voor Deinze is het afwachten tot de Algemene Vergadering van de Pro League straks, waar hun lot duidelijk moet worden. De Oost-Vlaamse club promoveerde zopas vanuit Eerste Amateur naar het betaald voetbal, maar schuift nog niet mee aan tafel wanneer de nieuwe competitieformat bepaald zal worden. (TTV)

