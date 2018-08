Orlans breekt lans voor Coucke: "Dankbaarheid is op zijn plaats" 04 augustus 2018

Marc Coucke wordt door een deel van de aanhang van de kustploeg op de korrel genomen nadat meerdere spelers en medewerkers van Oostende naar Anderlecht verhuisd zijn. Algemeen directeur Patrick Orlans breekt een lans voor zijn ex-voorzitter: "Een beetje dankbaarheid voor Marc is op zijn plaats. Ik heb twee echtscheidingen achter de rug. In de eerste zes maanden na de breuk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, maar na een tijdje valt alles in zijn plooi. Dat is ook in deze zo. Marc is gedreven door een ongelooflijke ambitie, die hem vaak dwingt bepaalde zaken te doen. Iedereen die bij ons vertrokken is, heeft die keuze voor zichzelf gemaakt. En er zijn meer mensen gebleven dan er vertrokken zijn. Daarnaast zijn er ook veel mensen bijgekomen, zoals Peter Callant, Gert Verheyen of Hugo Broos. De toekomst zal uitwijzen of dit beter zal zijn of niet, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen die vertrok, goed vervangen is."

