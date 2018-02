Orkestleider veroordeeld voor camerabril op nudistenkamp 26 februari 2018

In het Franse Bordeaux is de internationaal vermaarde Vlaamse pianist en orkestleider Kristof V.G. (45) veroordeeld tot 5.000 euro boete nadat hij op een nudistencamping vrouwen had gefilmd met een camerabril. De man, die in de VS woont, kocht afgelopen zomer een dagticketje voor blootcamping 'La Jenny' terwijl zijn gezin een daguitstapje maakte. In zijn bril zat een camera verstopt waarmee hij urenlang vrouwen filmde op de camping. Hij werd echter betrapt en voor de rechter gebracht. Zijn advocaat haalde aan dat de orkestleider het Frans niet goed machtig is en niet had begrepen dat het huishoudelijk reglement filmen op de camping verbood. Ondanks zijn veroordeling zegt V.G. van niks te weten, al vier jaar niet meer in Frankrijk te zijn geweest en de camping niet te kennen.

HLN