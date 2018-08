Orkaan of niet, een surfplank komt altijd van pas 28 augustus 2018

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Orkaan Lane is net gepasseerd langs de Hawaïaanse eilanden en deze inwoners van het grootste eiland, Hawaï zelf, liggen alweer op surfplanken en bodyboards in het water. Het is meteen ook de makkelijkste manier om zich te verplaatsen, want een deel van de hoofdstad Hilo - zoals dit sportveld - is overstroomd. De schade van orkaan Lane, waarvan de impact eerst werd gevreesd, blijkt nogal mee te vallen. Vooral op Hawaï zelf heeft de aanhoudende regen voor overlast gezorgd. Materiële verwoestingen zijn er minder. (PhG)

