Orkaan Michael legt fabriek Jensen 19 dagen plat 14 november 2018

De orkaan Michael die in oktober over Midden-Amerika en de VS trok, heeft ertoe geleid dat de fabriek van Jensen Group in Panama City ruim 19 dagen stillag. Toch blijven nieuwe problemen opduiken. Over de financiële impact hoopt de producent van industriële was- en droogsystemen eind dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven, zo blijkt uit een trading update over het derde kwartaal. Tijdens die drie maanden zag Jensen Group de omzet met 1,4% terugvallen tot 77,4 miljoen euro. Toch rekent de groep voor het hele jaar op een zelfde omzet als vorig jaar. Het orderboekje is na 9 maanden evenwel 8,4% minder gevuld.

