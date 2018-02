Orka Wikie kan 'hello' en 'bye bye' zeggen 01 februari 2018

Ze klinken een beetje alsof ze zijn voortgebracht door Mickey Mouse, maar de geluiden die orka Wikie produceert, zijn wel degelijk verstaanbaar als menselijke woorden. Dat is het opmerkelijke resultaat van een studie door een internationale groep wetenschappers. Ze trokken hiervoor naar een aquarium in het Franse Antibes. Daar probeerden ze het 14-jarige wijfje woorden aan te leren, nadat het dier eerder al getraind was om - na een menselijk gebaar - handelingen van soortgenoten te herhalen. Wikie kreeg eerst drie orkageluiden te horen, geproduceerd door haar 3-jarige kalfje. Daarna volgden vijf andere orkageluiden die ze nog nooit gehoord had. Ten slotte luisterde ze hoe mensen drie van die orkageluiden nabootsten én zes woorden uitspraken, zoals 'hello', 'one, two' en 'bye bye'. Wat bleek? Wikie kon alle geluiden snel herhalen, vaak zelfs al vanaf de eerste keer. Dat was het geval voor alle orka-imitaties door mensen én voor twee woorden. Voor de allermoeilijkste had ze 17 pogingen nodig. De onderzoekers hebben geen aanwijzing om aan te nemen dat de orka de betekenis van de woorden begrijpt.

