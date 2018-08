Orka-mama laat overleden kalfje na 17 dagen los 14 augustus 2018

De orkamoeder die 17 dagen lang haar overleden kalfje aan de oppervlakte heeft gehouden, heeft het diertje losgelaten. De orka werd gisteren in de buurt van Vancouver Island in Canada gespot zonder het kalfje. Tahlequah is op 25 juli bevallen voor de kust van Victoria, maar het dier overleed een halfuur na de geboorte. Sindsdien hield de moeder haar jong aan de oppervlakte. Wanneer het kleintje wegzakte in het water, dook de rouwende moeder om het weer naar boven te duwen. Ze heeft met haar overleden kalf zo'n 1.500 kilometer afgelegd. De groep orka's waar Tahlequah deel van uitmaakt, hielp haar daarbij.

HLN