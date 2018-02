Originele Disneyfilms dreigen verloren te gaan 21 februari 2018

00u00 0

Animatiebedrijf Disney trekt alle registers open om zijn oudste klassiekers te redden. Experts stelden onlangs vast dat de plastic vellen waarop met de hand de eerste versies van onder andere 'Bambi', 'Sneeuwwitje' en 'Pinokkio' werden gemaakt door een chemische reactie aan het uitdrogen zijn of welvingen vertonen. Wetenschappers proberen nu met man en macht ze in de juiste vochtigheid te conserveren. De eerste Disneyfilms werden plaat per plaat getekend. Dat gebeurde op een soort van plastic - een techniek die tot laat in de jaren tachtig gehanteerd werd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN