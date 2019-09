Exclusief voor abonnees Origi verzwikt zijn enkel Onze man in Engeland 16 september 2019

Een scan moet meer duidelijkheid brengen. Divock Origi stond bij Liverpool in de basis, maar maakte de eerste helft niet vol. De aanvaller verzwikte de linkerenkel toen hij uitgleed op de kunstgrasstrook naast het veld. "We denken dat het niet te ernstig is", zei Jürgen Klopp. Tegen Napoli paste Origi sowieso niet in de plannen voorin. Zijn coach wil in de Champions League uitpakken met zijn straffe voorlijn Mané-Salah-Firmino. Het trio dat The Reds na een vroege achterstand tegen Newcastle naar een comfortabele eerste plaats trapte (3-1). (KTH)