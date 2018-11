Origi vervangt Carrasco, Lukaku nog onzeker 17 november 2018

00u00 0

Yannick Carrasco reist door zijn paspoortproblemen niet mee af naar Zwitserland. Hij wordt vervangen door Liverpool-spits Divock Origi. Het is nog onzeker of Romelu Lukaku morgen inzetbaar zal zijn. De aanvaller miste donderdag de wedstrijd tegen IJsland door een blessure. Zijn hamstring krijgt nog altijd verzorging. De medische staf probeert de Belgische topschutter wel klaar te stomen tegen Zwitserland, vandaag zou de beslissing vallen over zijn beschikbaarheid. (KTH)