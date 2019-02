Origi scoort, 90 minuten voor Kompany 28 februari 2019

Status quo aan de top. Liverpool won zijn match met forfaitcijfers, Manchester City had veel meer moeite met West Ham. Sadio Mané zette The Reds met een dubbel op rozen tegen Watford, waaronder een heerlijk hakje. Ook Divock Origi kreeg zijn doelpunt. De Rode Duivel stond nog maar voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap in de Premier League, het was meteen ook zijn tweede doelpunt dit seizoen in de hoogste klasse. Origi verving voorin de geblesseerde Firmino. "'Div' heeft heel goed getraind", zei Klopp. "Bobby is heel beslissend en belangrijk voor ons, maar Origi brengt iets anders." Ook Virgil van Dijk scoorde een dubbel.

