Origi mag weg bij Liverpool 17 december 2018

Liverpool zet Divock Origi (24) in januari in de etalage. De club is bereid mee te werken aan een definitieve transfer. Origi ligt nog anderhalf jaar onder contract op Anfield, maar heeft er geen toekomst meer. De speler zelf wil ook graag andere lucht opsnuiven. Hij zou graag meer aan spelen toekomen. Origi scoorde veertien dagen geleden een belangrijk doelpunt tegen Everton, maar dat veranderde weinig aan zijn status. Hij werd beloond met een basisplaats, maar na de drukke kerstperiode zal hij wellicht weer vrede moeten nemen met een plaatsje op de bank of in de tribune. Wolverhampton toont net als vorige zomer interesse, maar Origi mikt hoger. De promovendus wilde toen een slordige 21 miljoen betalen. Ondanks mindere seizoenen ligt hij nog altijd goed in de markt. (KTH)

