Origi één à twee weken out 17 september 2019

Geen Divock Origi met Liverpool vanavond in Napels. De Rode Duivel moet geblesseerd afhaken - hij liep zaterdag een enkelblessure op in de wedstrijd tegen Newcastle. Jürgen Klopp gaf gisteren wat meer uitleg. "Het is niet al te erg. We verwachten dat hij één of twee weken buiten strijd is. Hoe snel hij weer op het veld staat, hangt af hoe hij met de pijn omgaat." (FDZ)