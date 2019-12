Exclusief voor abonnees Origi de held met twee doelpunten 05 december 2019

00u00 0

Geen een zonder twee. Divock Origi heeft iets met Everton. Exact een jaar geleden blies hij zijn Liverpoolcarrière nieuw leven in met een late treffer tegen Everton. Gisteren kroonde hij zich opnieuw tot held in de Merseysidederby met een dubbel. Er is een reden waarom Klopp hem een 'Liverpool-legend' noemt. Origi (24) is ook dit seizoen is hij vooral invaller, maar op het juiste moment steekt hij toch zijn kopje op met belangrijke goals. Hij kreeg zijn open doekje bij zijn vervanging 20 minuten voor tijd. Liverpool won zelfs zonder enkele titularissen in het elftal probleemloos van zijn stadsrivaal ( - ).

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 00 dagen 17 uren 15 minuten 37 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode