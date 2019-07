Exclusief voor abonnees Organisator Vestiville vrijgelaten 04 juli 2019

Ravuth Ty, de organisator van het geflopte festival Vestiville, is gisteren vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt zijn advocate Joke Feytons. Of zijn zus Aymira nog vastzit, is niet duidelijk. Beiden werden zondag aangehouden op verdenking van schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting. De advocaten van de broer en zus benadrukten dat hun cliënten niet van slechte wil waren. "Ze wilden oprecht een tof festival organiseren." Zakenpartner Nik Chawda was eerder al vrijgelaten en zit in Engeland.

