Organisator laat rugzakken toe, maar vraagt om er geen mee te nemen 28 maart 2018

00u00 0

Toeschouwers mogen opnieuw een rugzak meenemen naar de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar was dat nog verboden, maar sindsdien is het dreigingsniveau in ons land gedaald. "Toch vragen we om ze thuis te laten, want rugzakken bemoeilijken de controles door de veiligheidsdiensten", zegt Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers. Het verbod op drones in een zone van 500 meter rond het parcours blijft van kracht. Ook mogen er geen helikopters opstijgen of landen in de ruime omgeving van Oudenaarde, Ronse en Kluisbergen. De organisatie zet tijdens het wielerfeest 140 hulpverleners in die opereren vanuit 14 posten en er staan 22 ziekenwagens klaar. 2.070 signaalgevers, 380 stewards en 105 veiligheidsagenten leiden alles in goede banen, terwijl toeschouwers op een veilige afstand gehouden worden door 30 kilometer aan nadarhekken. (RLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN